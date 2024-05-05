وزير الأوقاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للواعظات

عهد الرئيس هو العهد الذهبي لتمكين للمرأة

افتتح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للواعظات اليوم الأحد 5 مايو 2024م، بعنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال كلمته أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذا يوم مشهود من أيام الدولة المصرية، ومن أيام وزارة الأوقاف، بهذا الجمع الحافل للمؤتمر الأول للواعظات وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا ، فنحن أمام تجربة فريدة في مجالها وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا ، ويأتي هذا بفضل الله (عز وجل) في إطار رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن حاجتنا إلى تكوين هذه النخبة الكبيرة والعظيمة من الواعظات شديدة لسد فراغ كبير في مجال الدعوة النسائية، سواء فيما يتصل بقضايا المرأة، أو فيما يتصل بتنشئة الأطفال وبخاصة الفتيات، أم فيما يتصل بالإشراف والسيطرة على مصليات النساء بالمساجد.

وأكد وزير الأوقاف أن دورهن لا يقل أهمية عن دور زملائهم الأئمة فكما قام زملاؤهم الأئمة بإحكام السيطرة على المساجد وكنا بحاجة ماسة إلى إحكام السيطرة على مصليات السيدات التي قد لا يتمكن الإمام من السيطرة عليها بالقدر الكافي ويكون الأمر بالنسبة للواعظة أيسر قامت الواعظات أيضًا بدورهن في إحكام السيطرة على مصليات النساء حتى سلمت المساجد كلها للمنهج الوسطي.

مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يأتي وقد اقترب عدد الواعظات في الأوقاف وحدها من 700 واعظة، من بينهن نحو 40 عضوات هيئة تدريس بالجامعات المصرية وبخاصة جامعة الأزهر الشريف، وعدد من حصلن منهن على الدكتوراه من غير أعضاء هيئة التدريس 42 واعظة، بما يعني حصول نحو 80 واعظة على درجة الدكتوراة المعتمدة من جامعة الأزهر أو أي من الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، في حين حصلت أكثر من 30 واعظة أخرى على درجة الماجستير، والجميل في ذلك أنهن حصلن على الدكتوراة في تخصصات مختلفة، ليس فقط في التخصصات الدينية البحتة بل منهن من حصلت على الدكتوراة في علم الاقتصاد أو في الفلسفة أو في علم النفس أو في التخصصات الثقافية، فضلا عن إجادة عدد كبير منهن لإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، وفي مسابقة "اعرف قدر نبيك" كان البحث الفائز بالمركز الأول في البحوث المقدمة باللغة الإنجليزية هو لواعظة من واعظات الأوقاف.

أما في قضية التدريب والتأهيل المستمر فهو منهجنا وسيظل بإذن الله تعالى، فعدد من حصلن على الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف والتي تستمر لمدة 6 أشهر 70 واعظة، وفي الدفعة الجديدة التي أعلنا عن انطلاقها تقدمت 70 واعظة أخرى لهذه الدورة، ودورة رائدات فكر حصلت عليها 30 واعظة، ونعد لدورة جديدة مشتركة بين واعظات الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف وأمينات الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علما بأن دورات رائدات فكر السابقة كانت أيضا مشتركة بين واعظات الأزهر والأوقاف وأمينات الفتوى بدار الإفتاء المصرية وهذه الدورات تعد على أعلى مستوى ديني وثقافي وبمشاركة بعض الأساتذة في البروتوكولات والمراسم وعلم النفس وفي كل ما يتصل بالثقافة العصرية، وعدد من حصلن على الدورة التي تقيمها الأوقاف بالاشتراك مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا بلغ 127واعظة، وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على شهادات ICDL من مركز الحاسب الآلي 78 واعظة، أما الدورات المتقدمة جدًّا كدورة المهارات الإعلامية والتي عقدت بالمشاركة مع وزارة التعليم العالي أو من خلال التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة أو بالهيئة الوطنية للإعلام داخل استديوهاتها فقد بلغ عدد الواعظات 60 واعظة، كما شارك عدد 18 واعظة في الدورات الدولية كدورة أئمة وواعظات السودان، ودورة أئمة وواعظات بوركينا فاسو، وذلك كله فضلًا عن الدورات التثقيفية العامة والمتخصصة في أحكام الصيام، والفهم المقاصدي، والتوعية بمناسك الحج، والمواريث، ومخاطر الإلحاد، واللغة العربية، وغيرها، كما يقمن بدور كبير في ترسيخ أركان المواطنة من خلال برنامج واعظات وراهبات الذي يقام بالتعاون مع الكنائس المصرية في مصر، فضلًا عن الأنشطة المجتمعية التي تقام بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وهي تجربة عظيمة تستحق أن نلقي عليها الضوء.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا هو المؤتمر الأول الذي يعقد للواعظات على مستوى الوطن، ولكن هذه التجربة جديرة بأن تُنقل للعالم من خلال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأول للوعظات الذي يعقد في أواخر أغسطس القادم بإذن الله تعالى على مستوى دولي كبير.

مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لديها 17 قيادة نسائية على رأس العمل القيادي، وأن عدد من تم تكريمهن من السيدات في وزارة الأوقاف على مدار 130 عامًا هما سيدتان فقط، في حين تم تكريم 6 سيدات في العشر سنوات الأخيرة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله)، حيث حصلن على أعلى وسام يمنح لكبار العلماء وهو وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية واهتمام سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بتكريم المرأة.





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