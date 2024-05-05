الأحد 05 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على عقوبات تشافي هيرنانديز للاعبي برشلونة عقب الهزيمة أمام جيرونا

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت صحيفة اس الاسبانية ان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة كان في منتهى الغضب عقب الهزيمة القاسية التي تلقها برشلونة امام جاره جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب ستاديو مونتيليفي وهي الهزيمة التي جعلت برشلونة يتراجع إلى المركز الثالث في بطولة الدوري الأسباني فيما ضمن جيرونا للمرة الاولى في تاريخه التأهل الى دوري أبطال أوربا. 

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مصادر أكدت لصحيفة اس ان تشافي هيرنانديز أبدى غضبه الشديد للاعبي فريقه عقب المباراة مؤكدا لهم انهم تسببوا في هزيمة مذلة للبارسا  ربما تتسبب في عدم إمكانية مشاركة برشلونة في بطولة كأس السوبر الأسباني الموسم المقبل وهي خسارة فنية فادحة لبرشلونة إلى جانب خسارة مادية كبيرة تزيد من أوجاع برشلونة الاقتصادية في الوقت الحالي .

وقال تشافي هيرنانديز بعد الهزيمة امام جيرونا : لم نكن على مستوى كبير في المباراة امام جيرونا وكان مستوى لاعبينا متواضعا للغاية . كنا متقدمين في مباراتي جيرونا وريال مدريد وخسرنا المباراتين وهذا الأمر لا يمكن أن يتكرر في حالة رغبتنا في المنافسة في الموسم القادم .

وقالت صحيفة اس ان تشافي الذي اعتاد منح لاعبيه يوم راحة إضافي عقب الفوز في اي مباراة قوية قرر منح لاعبيه يوما واحدا راحة فقط بدلا من يومين ونصف عقب مباراة جيرونا وهي العقوبة المبدئية التي اقرها تشافي على لاعبي برشلونة .

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