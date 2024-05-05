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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قمة روما ويوفنتوس.. التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم التعادل الايجابي نتيجة الشوط الأول من مواجهة روما ويوفنتوس بهدف لمثله في المباراة التى تجمع بينهما حاليا على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. 

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قمة روما ويوفنتوس.. التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول

وتقدم الذئاب بالهدف الأول عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 15 ثم تعادل اليوفي باقدام بريمر في الدقيقة 31 .
 

وخاض روما المباراة بتشكيل مكون من..

سفيلار، كريستنسن، لورينتي، نديكا، أنخلينو، كريستانتي، باريديس، بيليجريني، ديبالا، بالدانزي، لوكاكو.

في المقابل لعب يوفنتوس بالتشكيل كالآتي:

تشيزني، جاتي، بريمر، دانيلو، وياه، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو، كامبياسو، فلاهوفيتش، كييزا.
 

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