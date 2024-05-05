شاهد.. وزير الاتصالات يشارك في عزاء رئيس قطاع الإعلام بالمصرية للاتصالات

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في عزاء محمد العزب رئيس قطاع الإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي إثر أزمة صحية مفاجئة.

تلقى واجب العزاء، محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومحمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية والحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق.

كما قدم واجب العزاء اللواء إيهاب صادق مستشار وزير الاتصالات للعلاقات العامة، محمد حنفي مستشار الوزير للإعلام، وهدى الديب رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات العامة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما حرص قيادات قطاع الاتصالات على تقديم واجب العزاء، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية، وأيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، وأميرة التهامي مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة اورنج مصر، وإيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات.