شاومي يمكنها إنتاج SU7 كل 76 ثانية

بعد أيام فقط من التقارير التي تزعم أن شركة Tesla تتخلى عن خططها الطموحة لصب الجزء السفلي من سياراتها كقطعة واحدة، قدمت شركة شاومي Xiaomi تفاصيل عن الابتكارات التي تستخدمها كجزء من عملية الإنتاج. تُعرف عملية Tesla باسم gigacasting وتستخدم Xiaomi كلاً من هذا والختم لإنتاج SU7.



تدعي شركة شاومي Xiaomi أنها شركة السيارات المحلية الوحيدة التي تستخدم تقنيتين من مواد السبائك المصبوبة ذاتية التطوير ونظام مجموعة معدات الصب الكبيرة المطورة ذاتيًا.

كانت تسلا رائدة في استخدام قوالب الصب واسعة النطاق، والتي يمكن أن يحل استخدامها محل العديد من المكونات الفردية التي يمكن تجميعها في مكون أكبر بصب واحد. من وجهة نظر التصنيع، فهذا يعني أن المصنع يحتاج إلى مساحة أرضية أقل بينما تتمتع السيارة بسلامة أفضل حيث أصبحت السيارة الآن أكثر صلابة. علاوة على ذلك، عادةً ما تكون الأجزاء المصبوبة أخف وزنًا مما يساعد على زيادة نطاق السيارة. بدأ عدد من المنتجين الصينيين، بما في ذلك XPeng وNio، في وقت لاحق في استخدام تقنية الصب بالقالب.

تم تطوير نظام Xiaomi ذاتيًا بالتعاون مع الهايتي. تغطي الآلة مساحة بحجم ملعبي كرة سلة تقريبًا، وتتميز بالاسم 9100t، والذي يشير إلى قوة التثبيت للآلة.

تقوم الآلة بإنشاء مجموعة الأرضية الخلفية لجهاز Xiaomi SU7 وتقلل 72 جزءًا كانت تتطلب في السابق الختم واللحام إلى جزء واحد فقط مصبوب يمكن إنتاجه في 100 ثانية. بالنسبة للإنتاج، يعني هذا تقليل نقاط اللحام بـ 840 نقطة وتقليل وقت الإنتاج بنسبة 45%. بينما بالنسبة للسيارة، فهذا يعني أن المكون أخف بنسبة 17% ويؤدي أيضًا إلى تقليل ضوضاء الطريق بمقدار 2 ديسيبل. علاوة على ذلك، فهو يزيد من العمر المتوقع للوحة الأرضية المدمجة مما يعني أنه يمكنها بسهولة تحقيق مسافة تزيد عن 2 مليون كيلومتر، أي أكثر من 10 أضعاف العمر المتوقع للوحة الأرضية التقليدية.

كان أحد الانتقادات الرئيسية لمثل هذا التصنيع هو تكلفة استبدال الجزء في حالة تلفه. ومع ذلك، يقال إن شركة Xiaomi نفذت تصميمًا مضادًا للتصادمات ثلاثي المراحل. وهذا يعني أنه في حالة حدوث تصادم بسرعة منخفضة متوسطة، يجب فقط استبدال الشعاع المضاد للتصادم ومنطقة الانهيار.

قامت شركة Xiaomi بتطوير نظام مجموعة آلات صب القوالب بالكامل الذي يتكون من 60 جهازًا و433 عملية، منها Xiaomi Super Die Casting 9100T واحدة منها فقط. أدى البحث والتطوير الذي أجراه فريق Xiaomi إلى 11 ابتكارًا في تصميم براءات الاختراع وتحسينات على تقنية الصب بالقالب الموجودة في الصناعة بما في ذلك نظام معلمات تحسين الحقن النشط الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي