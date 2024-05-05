لجنة الوفد بجزيرة شندويل سوهاج تهنئ الكنيسة بعيد القيامة المجيد

زارت ميرفت حافظ، رئيس لجنة الوفد بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، وأعضاء الوفد باللجنة، كنيسة جزيرة شندويل؛ لتقديم التهنئة والمعايدة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالهم نيافة القمس ميناء ارميا.

وتبادل أعضاء حزب الوفد مع قيادات الكنيسة أطراف الحديث والتأكيد على روح المحبة المتبادلة بين شركاء الوطن، ومشاركة اللجنة العامة لحزب الوفد بسوهاج برئاسة أنور بهادر، سكرتير عام مساعد الوفد، أفراح الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.