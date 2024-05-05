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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

لجنة الوفد بجزيرة شندويل سوهاج تهنئ الكنيسة بعيد القيامة المجيد

بوابة الوفد الإلكترونية

زارت ميرفت حافظ، رئيس لجنة الوفد بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، وأعضاء الوفد باللجنة، كنيسة جزيرة شندويل؛ لتقديم التهنئة والمعايدة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالهم نيافة القمس ميناء ارميا. 
وتبادل أعضاء حزب الوفد مع قيادات الكنيسة أطراف الحديث والتأكيد على روح المحبة المتبادلة بين شركاء الوطن، ومشاركة اللجنة العامة لحزب الوفد بسوهاج برئاسة أنور بهادر، سكرتير عام مساعد الوفد، أفراح الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

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