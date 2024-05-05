جاكبو يعلق على فوز ليفربول على توتنهام
علق كودي جاكبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على فوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
وتحدث جاكبو في تصريحاته نقلتها "سكاي سبورتس"، حيث قال: "بالتأكيد، الأسابيع الماضية كانت مخيبة للآمال، فلم تكن النتائج كما أردنا، كان بإمكاننا تسجيل المزيد، لقد كان يومًا جيدًا".
وتابع جاكبو تصريحاته: "الجميع أراد بذل قصارى جهدهم في الأسابيع القليلة الماضية لكن الأمر لم ينجح، أردنا الاستمتاع بالأمر واللعب من أجل الأهداف والدفاع معًا وكانت نتيجة جيدة".
وأكمل: "نتيجة جيدة وضربة رأسية جيدة، أنا سعيد للغاية، وممتن للغاية، كانت تلك نتيجة إهداء لابني".
وأختتم نجم ليفربول تصريحاته: "الجميع يدرك الوضع مع رحيل كلوب، أردنا أن نظهر ذلك للجماهير ولكن أيضًا للمدرب وهذا ما فعلناه اليوم".