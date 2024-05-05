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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفركوزن يضرب فرانكفورت بخماسية في الدوري الألماني

مرموش في مباراة فرانكفورت
مرموش في مباراة فرانكفورت وليفركوزن

اكتسح باير ليفركوزن نظيره فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب دويتشه بنك بارك في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.

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أحرز جرانيت تشاكا لاعب وسط فريق ليفركوزن الهدف الأول في الدقيقة 12 قبل أن يدرك إيكيتيكي هدف التعادل لـ فرانكفورت في الدقيقة 32.

قبل أن يسجل باتريك تشيك هدف فريقه الثالث في الدقيقة 44 بعدها سجل إيزيكيل بلاسيوس رابع الأهداف في الدقيقة 58، ثم سجل النيجيري فيكتور بونيفاس الهدف الخامس لـ ليفركوزن من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وشارك عمر مرموش لاعب فرانكفورت أساسيا مع فريقه منذ بداية اللقاء، حتى نهاية المباراة وقدم أداءا متوسطا معه فريقه.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 84 في المركز الأول بترتيب الدوري الألماني ويصل إلى المباراة رقم 48 بدون هزيمة.
 

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