مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام باير ليفركوزن بالدوري الألماني

كشف دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه أمام باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الألماني، والتي تقام على ملعب دويتشه بنك بارك.



وتبدأ مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.



وتوج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني قبل نهاية المسابقة بأكثر من جولة ليكتب رجال تشابي ألونسو، أسمائهم بأحرف من ذهب، بعد حصدهم للقب لأول مرة في تاريخ النادي.



ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش أساسيا مع آينتراخت فرانكفورت ويجاوره الجزائري فارس الشعيبي، وإكيتيكي، كما يتواجد التونسي إلياس السخيري.



تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام ليفركوزن:



في حراسة المرمى: كيفين تراب.

في خط الدفاع: نيليس نكونكو، روبين كوخ، ويليام باتشو.، توتا.

في خط وسط الملعب: ماريو جوتزه، دينا إيمبيمبي، إلياس السخيري، إريك إبيمبي.

في خط الهجوم: عمر مرموش، إكيتيكي ، فارس الشيبي.



ترتيب فرانكفورت وليفركوزن في الدوري الألماني:



يأتي رفقاء عمر مرموش في المركز السادس برصيد 45 نقطة في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يعتلي ليفركوزن البوندسليجا برصيد 81 نقطة خلفه بايرن ميونخ صاحب الـ69 نقطة.

