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الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باير ليفركوزن يفوز على روما في الدوري الأوروبي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق باير ليفركوزن  خارج أرضه على روما بهدفين دون رد، أمس الخميس، على ملعب "أولمبيكو"، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

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الاتحاد السكندري يتوج ببطولة كأس مصر للسلة على حساب الأهلي

أحرز فلوريان فيرتز الهدف الأول لصالح باير ليفركوزن عند الدقيقة 28  تمكن روبرت أندريتش من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الألماني  عند الدقيقة 73.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، على ملعب "باي أرينا"، الخميس القادم، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المتأهل من الفريقين يلتقي مع المتأهل من مباراة أتالانتا ومارسيليا، في إطار منافسات نهائي البطولة.

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