للعام الخامس.. البنك الأهلى المصرى « الأكثر أمانًا فى مصر»

كشفت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التى تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا فى مختلف أنحاء العالم، عن احتفاظ البنك الأهلى المصرى بمكانته كأكثر البنوك أمانا فى مصر لعام 2024، وهو المركز الذى يحرزه البنك للعام الخامس على التوالى.

وتأتى تلك المراكز استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالى العالمية مثلMoody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفى ولتقييم الأصول والمراكز المالية للبنوك فى أكثر من 1000 بنك حول العالم.

وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذا التقييم الذى حصل عليه البنك الأهلى المصرى الذى يأتى استنادا إلى التقارير الصادرة عن أقوى مؤسسات التقييم المالى على مستوى العالم، يؤكد على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه، كما يضفى مزيدا من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به وارتفاع معايير التأمين التى يتبعها البنك ويضعها على قائمة أولوياته، بما يشجع المؤسسات المالية على تدعيم الشراكات والعلاقات طويلة المدى مع البنك بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج افضل على الصعيد المحلى والاقليمى والعالمى.

وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى عن اعتزازه بفريق عمل البنك الذى أهله للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذى يضم أفضل الكفاءات التى يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية عالميا والتى تعكس أيضا استقرار المناخ المالى والمصرى وتؤكد على قوة وثبات واستقرار القطاع المصرفى المصرى فى مصر خاصة فى ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتتابعة التى تتخذها الدولة والبنك المركزى.

واضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى أن هذه التصنيفات تعكس أيضا استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن ثباته أمام التحديات التى فرضتها الظروف العالمية الاخيرة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، كما تؤكد على نجاح البنك فى تطبيق استراتيجية النمو الخاصة به والتى تتماشى مع كافة المتغيرات والتحولات سواء محليا أو على الصعيد الدولى، وتعكس أيضا نجاح سياسات التمويل الرشيدة والاجراءات الاستباقية فى إدارة المخاطر بكافة أنماطها.