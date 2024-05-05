حاولوا سرقته.. القبض على عاطلين تعديا على سائق "توك توك" في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (سائق "توك توك") أنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة المركز إستوقفته سيدة (لا يعلم بياناتها) وطلبت منه توصيلها لأحدى المناطق بدائرة المركز وعقب توصيلها فوجئ بشخصين مجهولان قام أحدهما بإشهار (سلاح أبيض) وإنزاله من المركبة ولدى مقاومته لهما تعدى عليه أحدهما (بالسلاح الأبيض) وأحدث إصابته بجرح قطعى بالرقبة وقاما بدفعه بأحد المصارف وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب وبرفقتهما السيدة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان ، سيدة "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدوا عن ( مركبة "التوك توك" المستولى عليها – الأداة المستخدمة فى الواقعة – فرد محلى وطلقتان).

التحقيقات مع مدرب جيم في واقعة مقتل سيدة على يد العمرانية

تواصل جهات التحقيق ، التحقيقات في القضية التي حملت رقم 2495 لسنة 2024 بواقعة مقتل سيدة على يد طليق ابنتها محمد.س والمعرف إعلاميا بمدرب جيم العمرانية، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما لرفضها عودته لطليقته التي انفصل عنها منذ عدة أشهر، بعدما صورت العلاقة الزوجية بينهما وأرسلتها لشخص آخر كانت علي علاقة به، لينهي الأخير حياتها داخل شقتها ويتركها غارقة بدمائها ويلوذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أن مدرب الجيم المتهم بقتل حماته بالعمرانية كان تزوج من ابنة المجنى عليها وتدعى شيماء شحاته وحدث بينهما خلافات أسرية لشكوكه في سلوكها وأنها على علاقه عاطفيه بأحد الأشخاص فحدث بينهما خلافات الا أنه بتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليها لمحاوله حل تلك الخلافات الأسرية وارجاع طليقته.

وأضافت التحقيقات، بواقعة مقتل سيدة علي يد مدرب جيم بالعمرانية، أن الشقة كانت مفتوحة فقام بدخول الي الشقة، وتقابل مع المجنى عليها وكانت بمفردها وصار بينهم حديث وعتاب محاوله منه لإرجاع طليقته لعصمته مره أخرى وأثناء ذلك حدث بينهم مشادة كلامية، فقام بالتعدي عليها بالضرب فسقطت أرضا على ظهرها بدورة المياه.

وتابعت التحقيقات في واقعة قاتل حماته، أن المجني عليها استغاثت بالجيران فقام على الفور بأخذ سكين من المطبخ وسدد لها ضربه طعنيه في منتصف الرقبة وأخرى قطعيه أسفل الذقن من الجهة اليسرى قاصدا إزهاق روحها، ثم تركها تنزف حتى أن تأكد أنها فارقت الحياة، وقام بارتداء عباءة خاصة بالمجنى عليها وإيشارب على رأسه محاولا التخفي أثناء خروجه من مسكن المجنى عليها، وعقب خروجه من العقار وابتعاده عن المنطقة محل سكن المجنى عليها قام بخلع تلك الملابس الخاصة بالمجنى عليها وألقاها بالطريق العام.



