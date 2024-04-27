عاجل
عاجل.. انفجار قوي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة
السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بايرن ميونيخ أمام ينتراخت فرانكفورت .. هاري كين في الهجوم

هاري كين
هاري كين

أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

إقرأ أيضًا..

txt

مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ اليوم

 يواجه بايرن ميونخ نظيره و آينتراخت فرانكفورت،علي ملعب أليانزا أرينا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني.

ويلعب البافاري اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس دى ليخت، داير،  كميتيش،  نصير مزراوي.

خط الوسط: جوريتزكا، ،  مولر،  لايمر.

خط الهجوم: جيريرو ، هاري كين،  تشوبو موتينج.

ويجلس على مقاعد بايرن ميونخ كل من

أولرايش ، مين-جاي ،بريان سرقسطة ،ألفونسو ديفيز ،زفوناريك ،ماتياس تيل ،بافلوفيتش.

وكان باير ليفركوزن قد نجح في تحقيق لقب الدوري الألماني لهذا الموسم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.
 

مواد متعلقة

احتكار السلع الغذائية!

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بث الثقة فى الاقتصاد.. واجب وطنى!

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع أمام بايرن ميونخ بالبونديسليجا

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باير ليفركوزن

موعد موقعة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

بايرن ميونخ يصدر بيانا غاضبا بعد أنباء تفاوض برشلونة مع توخيل

الجريدة الورقية