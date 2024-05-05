(عاجل) غارة للاحتلال تستهدف منزلا في مخيم بشيت برفح الفلسطينية

استهدفت غارة للاحتلال منزلا في مخيم بشيت برفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستنفذ في أقرب وقت ممكن.

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه حسب الإشارات التي تردنا فحماس لن تقبل العرض المطروح عليها وستكون العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قريبة.

نتنياهو: إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب





وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب.

وقال نتنياهو: "لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة وترك حماس في السلطة".

وأضاف: "إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن".

ومساء السبت، أكّد مسؤول كبير في حركة حماس أنّ الحركة "لن توافق بأي حال من الأحوال" على اتفاق هدنة في غزة لا يتضمن صراحة "وقفا دائما للحرب".

واستؤنفت في القاهرة، السبت، المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة منذ قرابة 7 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، على خلفية اتّهامات متبادلة بعرقلة أي اتفاق.

ومن المفترض أن تشمل الهدنة وقف القتال وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل رهائن خطفوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة الفلسطينية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأدى لاندلاع الحرب.

حصيلة القتلى

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34683 شخصا غالبيتهم من المدنيين، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للحركة، الأحد.

أكدت الوزارة في بيان "وصل للمستشفيات 29 قتيلا و110 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الأحد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 78018 منذ بدء المعارك قبل زهاء 7 أشهر.

من جهة أخرى قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع، الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل، ولم يحدد بيان صادر عن الحكومة توقيت دخول القرار حيز التنفيذ.

وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي خلال الحرب على حركة حماس في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته صوتت لصالح إغلاق مكاتب الجزيرة المملوكة لقطر بسبب توترات مع الشبكة الإخبارية.

جاء التصويت وسط توتر شديد في العلاقات بين إسرائيل والشبكة الإعلامية، والتي ساءت خلال الحرب على حركة حماس الفلسطينية.