تعليم سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المديرية أنهت كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023 / 2024 والمقرر انطلاقها يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن من شهر مايو الجاري لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.





وأشار وكيل الوزارة إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الأمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر.





كما شدد الدكتور ياسر محمود على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقه لضمان إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التعليم بسوهاج أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت للامتحانات بمختلف المراحل التعليمية وأن جميع الإمكانات المتاحة بالمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات.

ومن جانبه أكد سليمان بخيت وكيل المديرية على متابعة مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالإدارات التعليمية لجميع المدارس للإطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الإمتحانات والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.





كما أكد عطا الميموني مدير عام التعليم العام بديوان المديرية على استعدادات جميع مدارس المحافظة بجميع مراحل التعليم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الثانوية حيث انتهت ١٣٨ مدرسة بقيادة أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي من الاستعداد لاستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التي سيؤديها ٥٩٥٧٢ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة .





وأضاف مدير عام التعليم العام أن مدارس التعليم الإعدادي بقيادة سامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية أنهت استعداداتها للامتحانات التي سيؤديها عدد ١٢٦١٧٩ طالبًا وطالبة للصف الاول والثاني الإعدادي بالإضافة إلى ٨١٦٥٦ طالب وطالبة بالصف الثالث الاعدادي موزعين على ٤٦٣ لجنه امتحانية.





وأشار إلى أن مدارس المرحلة الإبتدائية بقيادة فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الإبتدائي المركزي بديوان المديرية استعدت لامتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس لعدد ٣٦٩٨٣٩ طالب وطالبة لأداء الإمتحانات بكل سهولة ويسر .





كما أكد المهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بسوهاج أنه تم توجيه كل التعليميات لتنفيذ اللوائح المنظمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل الأول والثاني في مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة والبالغ عددها ٦٥ مدرسة والتي يؤدى خلالها عدد ١١٢٠٧٢ طالبًا وطالبة الإمتحانات في مختلف التخصصات: الزراعي والصناعي والتجاري .

وأوضح مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن تقييم الطلاب يتم وفق أسس علمية ومنهجية قائمه على منهجية الجدارات لقياس المعارف والمهارات العلمية والعملية الواجب اكتسابها لدى الطلاب.