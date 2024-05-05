نادي المنصورة يشكر وزير الرياضة على دعمه للنادي قبل المباراة الفاصلة

وجه مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني، الشكر والتقدير للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على منح سيادته، نادي المنصورة لـ معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالقرية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان، من يوم الثلاثاء القادم وحتي يوم الجمعة 10 مايو.

ويأتي ذلك الدعم، في إطار استعدادات الفريق لمباراة سبورتنج يوم 11 مايو القادم في المباراة الفاصلة التي ستقام على ملعب بتروسبورت، من أجل التأهل لدورة ترقي الدوري الممتاز