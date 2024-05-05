الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نادي المنصورة يشكر وزير الرياضة على دعمه للنادي قبل المباراة الفاصلة

نادي المنصورة يشكر
نادي المنصورة يشكر وزير الرياضة على دعمه للنادي قبل المباراة

وجه مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني، الشكر والتقدير للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على منح سيادته، نادي المنصورة لـ معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالقرية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان، من يوم الثلاثاء القادم وحتي يوم الجمعة 10 مايو.

txt

المنصورة يستعد لمواجهة سبورتنج فى المباراة الفاصلة لحسم الصعود للدوري الممتاز

ويأتي ذلك الدعم، في إطار استعدادات الفريق لمباراة سبورتنج يوم 11 مايو القادم في المباراة الفاصلة التي ستقام على ملعب بتروسبورت، من أجل التأهل لدورة ترقي الدوري الممتاز

الجريدة الورقية