المنصورة يستعد لمواجهة سبورتنج فى المباراة الفاصلة لحسم الصعود للدوري الممتاز

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المنصورة تدريباته عصر اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة نادي سبورتنج في المباراة الفاصلة والمقرر لها 11 مايو في الساعة الرابعة ونصف عصراً، على ستاد بتروسبورت

وحصل اللاعبون على راحة ، الجمعه والسبت، بقرار من الجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد اللطيف الدوماني ، عقب اللقاء الودي مع بورفؤاد عصر الخميس الماضي، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ويسعى الجهاز الفني للفريق لتعويد اللاعبين على اللعب تحت ضغط وخارج حدود المحافظة ، ويأمل عبد اللطيف الدومانى على تجهيز كافة اللاعبين على الوضع الأمثل .

وأكد شريف ابو العزم مدير الكرة بنادي المنصورة على دخول فريق المنصورة معسكر مغلق منتصف الاسبوع بالقاهرة ويتخلل هذا المعسكر مباراه ودية قبل المباراة الهامة والفاصلة مع نادي سبورتنج بستاد بتروسبورت يوم السبت القادم.

وصعد المنصورة ممثلا عن المجموعة الخامسة بعد احتلاله لصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن القزازين ، بينما تأهل سبورتنج عن المجموعة السادسة التي ضمت أندية الإسكندرية ومطروح .

ويجهز عبد اللطيف الدومانى، المدير الفني لفريق المنصورة، جميع اللاعبين لمباراته الهامة أمام سبورتنج، والتي تقام يوم 11 مايو المقبل، على ستاد بتروسبورت، ستحدد الفريق الصاعد للدورة الرباعية والتي يصعد منها صاحب المركز الأول لدورى الممتاز .

من ناحية أخرى، إشتغلت الأزمة بين مسؤولي اتحاد الكرة و أندية القسم الثانى ب، بسبب العشوائية التي تدار بها مسابقات اتحاد الكرة في الدرجات الأدنى وعدم الإلتفات لمصالح الأندية الشعبية .

وجاء ذلك بعدما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين دخول 25 فرد من كل فريق فقط خلال المباريات ، وهو ما أثار حفيظة مسئولي الأندية الشعبية على رأسهم المنصورة والسويس اللذان كانا روابط الأندية بهما يجهزان أتوبيسات لنقل الجماهير للقاهرة من أجل مساندة اللاعبين وهو ما أوقفه قرار اتحاد الكرة ليبدوا استيائهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المنظومة الرياضية .

ومن المقرر أن يلتقى ديروط والترسانة ، والكهرباء مع السويس ، المنصورة مع سبورتنج في مباراة فاصلة على ملعب محايد على أن يصعد الفائز في كل مباراة للدورة الرباعية التي يصعد منها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز .

كان اتحاد الكرة أعلن اليوم عن خوض المباراتين الأخيرتين على ستاد بتروسبورت ، حيث تقام المباراة الأولى بين المنصورة وسبورتنج يوم 11 مايو المقبل ، ثم لقاء كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس في اليوم التالى ، على أن تختتم المباريات بمواجهة الترسانة وديروط يوم 13 مايو .