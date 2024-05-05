محافظ بني سويف يتفقد المراكز التكنولوجية استعداداً لبدء تلقى طلبات التصالح

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جاهزية المراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية،لاستقبال طلبات التصالح اعتباراًمن بعد غد الثلاثاء 7مايو، وفق القانون 187 لسنة 2023،وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، لمقر المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف ،ورافقه خلالها : السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي رئيس المدينة ، عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة،للوقوف على جاهزية واستعدادات المركز لبدء تلقى طلبات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء التي تمت قبل منتصف أكتوبر الماضي، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون

أكد المحافظ، تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، من خلال تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح، فضلا عن تجهيز أماكن لانتظار المواطنين

وأشار المحافظ، إلى توجيهاته بتشكيل لجان عليا، ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون ،فضلاً عن عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ،مؤكداً أهمية سرعة انهاء اجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح ،الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين

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