إقبال كبير على المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية

تشهد المراجعات النهائية التي وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيمها إقبالا كبيرا من قبل الطلاب.

وتنعقد المراجعات النهائية بمختلف المديريات التعليمية للصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي بداية من شهر مايو الجاري.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتابع بشكل متواصل تنظيم المراجعات النهائية وإقبال الطلاب عليها بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير كل السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات النهائية لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم إلى قيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات النهائية، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

المراجعات النهائية المجانية من خدمات وزارة التربية والتعليم

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري تأتي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب ومن بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجاناً لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا.