تجهيز أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من تجهيز أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2024 انتهت من تجهيز أرقام الجلوس تمهيدا لإعلانها للطلاب قبل موعد بدء الامتحانات.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل انطلاق الامتحانات بأسابيع قليلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الحصول على أرقام الجلوس في امتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الطالب لا يستطيع أداء الامتحان من دونه.

إتاحة أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس في امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا على موقع الوزارة على أن تتضمن مقر اللجنة الامتحانية التى سيؤدى فيها الطالب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن طلاب الثانوية العامة 2024 سيحصلون على أرقام الجلوس مجان دون أى مقابل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إرسال بطاقات أرقام الجلوس إلى مدارس الثانوية العامة يستطيع الطالب الحصول على البطاقة من المدرسة التابع لها والمقيد بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير نسخة من أرقام الجلوس فى اللجان الامتحانية حسب عدد الطلاب فى كل مدرسة مخصصة كمقر للاختبارات.



ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون فى المدارس الحكومية فقط، ولن تعقد لجان امتحانية فى مدارس خاصة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مراعاة توزيع الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب التوزيع الجغرافى للطلاب وفقا لقاعدة بيانات الطلاب على أن تكون اللجنة قريبة من محل الإقامة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل إدارة تعليمية تتضمن أكثر من لجنة سير لا تقل عن 3 لجان امتحانية حسب عدد الطلاب المقيدين فى كشوف مدارس الإدارة التعليمية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

