غزل المحلة يعسكر فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة بروكسي

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك معسكراً مغلقاً صباح اليوم في مدينة الأسكندريـة استعداداً لمواجهة بروكسي المرتقبة والمقامة على ملعب الأخير الأربعاء المقبل في ختام منافسات بطولة دوري المحترفين .

وقرر أحمد عيد عمل معسكر مبكر بعيداً عن المحلة لإعداد اللاعبين نفسياً بعيداً عن الضغوطات قبل المواجهة الحاسمة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث و 4 نقاط على لافيينا ووادي دجلة ، ويحتاج المحلة للفوز على بروكسي لضمان الصعود للدوري الممتاز بشكل مباشر بغض النظر عن نتائج المنافسين .

على جانب آخر، أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني عن تعديل موعد مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مباريات دوري المحترفين وترحيلها من يوم الثلاثاء إلي يوم الأربعاء.

ويقام يوم الأربعاء المقبل مباريات :

وادي دجلة × راية

يلتقي فريق وادي دجلة صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، مع فريق راية صاحب المركز الثامن برصيد 37 نقطة، على ستاد السلام، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

حرس الحدود × القناة

يواجه فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة، نظيره فريق القناة صاحب المركز العاشر والأخير برصيد 35 نقطة، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

لافيينا × طنطا

يشهد ملعب الأسيوطي سبورت، المباراة التي تجمع بين فريق لافيينا صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وفريق طنطا صاحب المركز السادس برصيد 39 نقطة، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

بروكسي × غزل المحلة

يلتقي فريق بروكسي صاحب المركز التاسع برصيد 37 نقطة، وفريق غزل المحلة صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة، على ملعب نادي بروكسي الرياضي، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء السكة الحديد مع فريق بتروجت، على ملعب ، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري المحترفين .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الثامنة :

بتروجيت 61 نقطة

غزل المحلة 49 نقطة

حرس الحدود 48 نقطة

لافيينا 45 نقطة

وادي دجلة 45 نقطة

طنطا 39 نقطة

السكة الحديد 38 نقطة

راية 37نقطة

بروكسي 37 نقطة

القناة 35نقطة