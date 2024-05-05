سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل العملات بالتزامن مع عيد القيامة

سعر الريال السعودي مقابل العملات اليوم السبت.. شهد سعر الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد، في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، تباينًا، واستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري وبعض العملات العربية الأخرى، فيما شهدت أسعار بعض العملات العربية الأخرى تغيرات بين الارتفاع والانخفاض الطفيف في آخر تحديث في البنك المركزي.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنوك المصرية نحو 1.021 ريال.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوربية والدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك وماكينات الصرف الآلي الـatm، وبالسوق السوداء، لاسيما سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والجنية المصري وتحرص الوفد على تقديم الخدمات السعرية كافة لمتابعيها للوقوف وعرض آخر المستجدات التي تطرأ على الأسواق وأسعار مختلف السلع، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات العربية الأخرى، اليوم الأحد 25-10- 1445 في البنك المركزي، كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد نحو 0.0782 ريال.

بينما سجل سعر الريال مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت الأحد 0.0279 ريال.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد نحو 0.7714 ريال.

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأحد نحو 0.3714 ريال.

بينما حقق سعر الريال مقابل الدينار التونسي، اليوم الأحد نحو 1.1922 ريال.

سعر الريال مقابل العملات العربية الأخرى، في البنك المركزي، اليوم السبت، كالآتي:

سعر الريال مقابل الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد ، 1.021 ريال.

سعر الريال مقابل الدينار البحريني، اليوم الأحد ، 9.9456 ريال.

سعر الريال مقابل الريال اليمني، اليوم الأحد ، 0.01 ريال.

سعر الريال مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأحد ، 12.1832 ريال.

سعر الريال مقابل الريال العماني، اليوم الأحد ، 9.7403 ريال.

سعر الريال مقابل الريال القطري، اليوم الأحد ، 1.0299 ريال.

سعر الريال مقابل الدينار الأردني، اليوم الأحد ، 5.2918 ريال.

سعر الريال مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد ، -1 ريال.