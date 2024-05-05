مدرب سيدات سلة الأهلي : التتويج بالكأس هدية بسيطة لجماهير الأحمر
عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في ختام منافسات البطولة.
وأوضح أن المباراة جاءت صعبة في ظل الغيابات المؤثرة التي عانى منها الفريق، وأن اللاعبات قدمن مردودًا مميزًا للغاية، ونجحن في القتال حتى آخر ثانية من الوقت الأصلي، وصولًا إلى الوقت الإضافي وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.
وأشار خيري إلى أن اللقب هدية لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق ومنحته دوافع كبيرة للفوز والتواجد على منصة التتويج بالبطولة.
ووجه المدير الفني الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير كافة ما يلزم للفريق خلال الموسم الجاري، لافتا إلى أن اللقب يمنح دافعًا كبيرًا للفوز ببطولة دوري السوبر للمحترفات في الفترة القادمة.