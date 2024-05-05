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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميرال أشرف : التتويج بالكأس المحلي أظهر شخصية الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

عبرت ميرال أشرف لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي «سيدات» عن سعادتها بالتتويج بكأس مصر، عقب الفوز على سبورتنج في ‏نهائي البطولة، الذي أقيم على صالة حسن مصطفى.

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لاعبة سلة الأهلي : التتويج بالكأس دافع قوي قبل السوبر

‎وقالت ميرال إن تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر يعد دافعًا ‏جديدًا للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، وأكدت أن الأهلي ‏يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل البطولات التي يشارك بها الفريق.‏

‎وأوضحت ميرال أن دوافع الأهلي كانت قوية للتتويج بالكأس، وأن شخصية الفريق ‏دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف.‏

‎وأضافت ميرال أن بطولة الكأس خطوة مهمة في مشوار تحقيق كافة البطولات التي يشارك ‏بها الفريق وحصد المزيد منها إلى ‏دولاب البطولات بالنادي.

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