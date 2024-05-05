الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تراجع فى أسعار الدواجن بالأسواق قبل شم النسيم

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن في الأسواق شهدت حالة من التراجع بشكل ملحوظ اليوم مجددًا، حيث سجلت نحو 75-76 جنيهًا في المزرعة في المتوسط بعد 105 جنيهات كأعلى سعر، وبعد 80-81 جنيهًا ويأتى ذلك بالتزامن مع شم النسيم.

txt

أسعار الدواجن تعاود الارتفاع والكيلو يسجل 78 جنيها

txt

رغم حملات المقاطعة.. إستمرار إرتفاع أسعار الدواجن واللحوم بالفيوم

 سعر الدواجن اليوم


  يبدأ سعر الدواجن اليوم من 79 جنيهًا إلى 90 جنيهًا لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيهًا ووصلت إلى 137 جنيهًا في أسواق بعض المناطق بتراجع نحو 60 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراجع أسعار الأعلاف حيث تراجعت سعر طن العلف نحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، يأتى ذلك بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

 

سعر كيلو الفراخ البيضاء:

 يبدأ السعر من 75-76 جنيها في المزرعة، و79 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو
الدواجن الساسو: 100 -110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 87- 105 جنيهًات للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 172-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
الصدور بالعظم: تبدأ من 110 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة: 65 -70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 45-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البيض


سعر كرتونة البيض الأحمر 130 جنيها في المزرعة.
تباع كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بدءًا من 135-150 جنيها بعد 180 أو يزيد.
سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيها
سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيها للمستهلك
 

مواد متعلقة

أسعار الدواجن تعاود الارتفاع والكيلو يسجل 78 جنيها

أسعار البيض مستقرة في شم النسيم.. كرتونة البيض بـ 150 جنيها

"منتجي الدواجن" يكشف موعد انخفاض أسعار البيض (فيديو)

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد بالمزرعة والأسواق

أسعار البيض اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر للمستهلك.. دوخت الناس

أسعار البيض اليوم الأحد 28 رمضان للمستهلك في الأسواق المحلية.. جننت الناس
الجريدة الورقية