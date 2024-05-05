تراجع فى أسعار الدواجن بالأسواق قبل شم النسيم

أسعار الدواجن في الأسواق شهدت حالة من التراجع بشكل ملحوظ اليوم مجددًا، حيث سجلت نحو 75-76 جنيهًا في المزرعة في المتوسط بعد 105 جنيهات كأعلى سعر، وبعد 80-81 جنيهًا ويأتى ذلك بالتزامن مع شم النسيم.

سعر الدواجن اليوم



يبدأ سعر الدواجن اليوم من 79 جنيهًا إلى 90 جنيهًا لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيهًا ووصلت إلى 137 جنيهًا في أسواق بعض المناطق بتراجع نحو 60 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراجع أسعار الأعلاف حيث تراجعت سعر طن العلف نحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، يأتى ذلك بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

سعر كيلو الفراخ البيضاء:

يبدأ السعر من 75-76 جنيها في المزرعة، و79 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو

الدواجن الساسو: 100 -110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 87- 105 جنيهًات للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 172-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 110 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة: 65 -70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 45-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البيض



سعر كرتونة البيض الأحمر 130 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بدءًا من 135-150 جنيها بعد 180 أو يزيد.

سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيها

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيها للمستهلك

