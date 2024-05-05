سعر صرف الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم الأحد

أسعار الدولار..حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك في ضوء الأحداث الدولية التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.89 جنيه للشراء، 48.02 جنيه للبيع



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع.