سعر الدولار اليوم السبت في السوق الموازية والبنوك وماكينات الصرف الألي

سعر الدولار اليوم السبت 4 مايو.. شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت في بعض البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، استقرارًا، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة عند سعر 48 جنيها للبيع و47 جنيها للشراء، وجاءت الأسعار الرسمية أعلى من السوق السوداء التي وصل سعر الدولار فيها إلى 47 جنيها للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي الـatm، وبالسوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف وعرض أخر المستجدات التي تطرأ على الاسواق وأسعار مختلف السلع، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

سعر الدولار صباح اليوم السبت في السوق السوداء والبنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للشراء نحو 47.88 جنيها.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للبيع نحو 48.02 جنيها.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر للبيع نحو 48 جنيها.

سجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء نحو 47.9 جنيها.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للبيع نحو 48 جنيها.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 47.9 جنيها.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وحقق سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم للبيع نحو 48 جنيها.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم للشراء نحو 47.9 جنيها.

سعر الدولار في مصرف ابوظبي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي للبيع نحو 48.2 جنيها.

كما سجل سعر الدولار اليوم في مصر ابوظبي الإسلامي للشراء نحو 48.1 جنيها.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعا كبيرا بعد القفزات الكبيرة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى 70 جنيها في الأشهر الماضية.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للبيع نحو 47.71 جنيها.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للشراء نحو 46.67 جنيها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في البنوك أسعار متقاربة جدا لكن أفضل بنك للشراء هو بنك ان بي كي للشراء نحو 47.95 جنيها. وأفضل سعر للبيع مصر أبوظبي: 48.2 جنيها.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الآن عبر محرك البحث جوجل حوالي نحو ٤٧٫٨٩ جنيهًا.