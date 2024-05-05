الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع حفر 6 آبار للمياه في نيجيريا

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني مشروع حفر 6 آبار للمياه متوسطة العمق تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية كوارا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث يصل عمق كل بئر 80 متراً وما فوق، ومجهزة بخزانات بسعة 5.000 لتر، يستفيد منها 30 ألف فرد.

txt

السعودية: القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى منظمة التعاون الإسلامي

txt

حالة وفاة و75 إصابة حصيلة جديدة لحادث التسمم في السعودية


وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لهذا المشروع الحيوي الذي سوف يسهم - بمشيئة الله - في تلبية احتياجاتهم الضرورية من المياه.
ويأتي ذلك في ضوء المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع المياه وتهيئة البيئة الصحية في الدول المحتاجة.

مواد متعلقة

السعودية: القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى منظمة التعاون الإسلامي

حالة وفاة و75 إصابة حصيلة جديدة لحادث التسمم في السعودية

السعودية تحذر: منع دخول مكة المكرمة ممن لا يتوافر لديهم تصريح دخول

الزراعة: نسعى لزيادة الصادرات الغذائية والسمكية مع السعودية (فيديو)

وزير الزراعة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة السعودية الرياض

السعودية تؤكد أهمية الجهود العربية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي
الجريدة الورقية