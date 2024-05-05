جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 30

اختتمت اليوم منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت إقامة 3 مباريات مهمة وفوز عريض للنصر على الوحدة بسداسية في نهاية الجولة.

حقق فريق النصر الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل أهدف النصر في المباراة كريستيانو رونالدو "هاتريك" وساديو ماني وأوتافيو و محمد آل فتيل في الدقائق 5 و 12 و 18 و 45 و 52 و 88 من عمر المباراة.

ونجح الهلال في الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف برصيد 74 نقطة، ويتبقى للزعيم مباراة مؤجلة أمام الأهلي سيلعبها يوم الاثنين المقبل.

ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة 30