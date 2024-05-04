رونالدو يحلق بصدارة هدافي الدوري السعودي ويبتعد عن ميتروفيتش

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري إلى 32 هدفًا ليحلق بعيدًا بصدارة الترتيب بفارق 9 أهداف عن أقرب منافس له "ميتروفيتش" لاعب الهلال.

وقاد رونالدو النصر للفوز على الوحدة في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم في ملعب الأول بارك، لحساب الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل رونالدو 3 أهداف "هاتريك" منح بها الفريق 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري، وقدم مباراة رائعة، وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن يتمكن من الوصول لهدف الهاتريك في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

دخل النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: اوسبينا

الدفاع: تيليس –لابورت –لاجامي –الغنام

الوسط: الخيبري –بروزوفيتش – ساديو ماني

الهجوم: اوتافيو – أيمن يحيى –رونالدو