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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. هاتريك كريستيانو رونالدو اليوم في الدوري السعودي

أهداف رونالدو اليوم
أهداف رونالدو اليوم

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي هاتريك في شباك فريق الوحدة بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم بالدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن يتمكن من الوصول لهدف الهاتريك في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

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رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة بدوري روشن

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تشكيلة النصر أمام الخليج.. رونالدو يقود الهجوم

دخل النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: اوسبينا 

الدفاع: تيليس –لابورت –لاجامي –الغنام

الوسط: الخيبري –بروزوفيتش – ساديو ماني 

الهجوم: اوتافيو – أيمن يحيى –رونالدو

شاهد أهداف رونالدو اليوم في مباراة النصر والوحدة

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