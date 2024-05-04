شاهد.. هاتريك كريستيانو رونالدو اليوم في الدوري السعودي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي هاتريك في شباك فريق الوحدة بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم بالدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن يتمكن من الوصول لهدف الهاتريك في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

دخل النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: اوسبينا

الدفاع: تيليس –لابورت –لاجامي –الغنام

الوسط: الخيبري –بروزوفيتش – ساديو ماني

الهجوم: اوتافيو – أيمن يحيى –رونالدو

شاهد أهداف رونالدو اليوم في مباراة النصر والوحدة