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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يفوز على أسيوط بثلاثية في بطولة الجمهورية

المقاولون 2005
المقاولون 2005

أنتصر فريق المقاولون العرب مواليد 2005  على فريق أسيوط بثلاثية مقابل هدف، أحرزها محمد وليد وسعد عبد القادر و محمد رفعت هدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب ، لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

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المقاولون العرب من ذوى القدرات يحصدون الذهب في بطولة الجمهورية للسباحة

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2005:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق و الكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.

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المقاولون العرب من ذوى القدرات يحصدون الذهب في بطولة الجمهورية للسباحة
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