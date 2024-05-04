طفل يخضع لجراحة صعبة بسبب مصباح كهربائي

في واقعة غريبة من نوعها تعرض طفل هندي لمشكلة خطيرة بعد ابتلاعه مصباحًا كهربائيًا كان داخل أحد العابه مما أدى إلى تواجده في رئتيه نحو شهر وفقًا لموقع "ذا تايم أوف إنديا".

طفل صغير يخضع لجراحة نادرة



ونقلته والدته إلى مستشفى سري راماتشاندرا، بعد أن تعرض لصعوبات في التنفس وأصبح يسعل سعال مستمر ، وبعد يومين من العلاج، تمكن الأطباء من إزالة المصباح بنجاح.

وأشار الأطباء إلى أن الطفل كان يعاني بسبب وجود جسم غريب في رئتيه، وقد حاولوا إزالته باستخدام منظار القصبات، لكن دون جدوى؛ ما دفعهم إلى اللجوء إلى الجراحة المفتوحة لإزالته.



وقال الدكتور آر مادو المتخصص بجراحة الأطفال "كنا نعلم بضرورة إزالة الجسم الغريب على الفور؛ لأنه قد يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء، وإتلاف أنسجة الرئة، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى"، ولفت إلى استعدادهم للمخاطرة بإجراء تنظير قصبي آخر".



وأضاف "شرحنا للوالدين المضاعفات التي يمكن أن تحدث، وأنه حال الفشل في الوصول إلى البصيلة، فقد نضطر إلى إجراء عملية جراحية مفتوحة للصدر".

وكانت مهمة الأطباء صعبة للغاية وخاصة أن الجسم مكون من الزجاج حيث كان يجب عليهم اخراجه دون

كسرهوذلك بتغير اتجاهه للوصول إلى الجانب المعدني، ليتمكنوا من سحبه.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.