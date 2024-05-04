السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إلهام شاهين: "ولعت شمعة في الكنيسة لمصر أن ربنا يحميها"

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

هنأت الفنانة إلهام شاهين، المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة المجيد، موضحة أنها حضرت القداس بالكنيسة الإنجيلية صباح اليوم، وتتمنى لهم عيد سعيد، مشددة على أنه بعد غدًا الإثنين نحتفل بيوم شم النسيم ويحتفل به كل المصريين وكل أحفاد الفراعنة.

عيد القيامة المجيد

وقالت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "كل سنه ومصر دائمًا بخير.. وفي ما بين محبة وسلام وخير وتسامح وإنسانية"، مؤكدة أنها هنأت الفنانة هالة صدقي كأول شخص تهنئه بهذه المناسبة وهنأت ايضًا هاني رمزي وماجد الكدواني ونيللي ولبلبة.

وتابعت: "ولعت شمعة في الكنيسة الإنجلية في مصر الجديدة وكان بها الكثير من الوزراء والسفراء الأجانب وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وكان يوم جميل وكان هناك حالة من البهجة الشديد"، مضيفة: "ولعت شمعة لمصر أن ربنا يحيمنا من كل شر ويفرجها علينا وربنا يشفى كل المرض وكل من يعاني من أي أزمة أو في مشكلة يخففها الله عليه".

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