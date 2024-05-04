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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

تحركات مكثفة لاتمام اتفاق مصر وإيطاليا بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي وماتيو سالفيني

صرح السفير "بسام راضي"، سفير جمهورية مصر العربية فى ايطاليا، انه جاري متابعة  إنجاز الاتفاق الثنائي بين الحكومتين المصرية ممثلة في وزارة الداخلية والحكومة الإيطالية ممثلة فى وزارة البنية التحتية والنقل والمواصلات، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة و استبدلها، والمطروح للتفاوض بين الحكومتين منذ سنوات.

في هذا السياق، تواصل راضي والمستشار الدبلوماسي لنائب رئيس الوزارة ووزير البنية التحتية الإيطالي "ماتيو سالفيني"، حيث تم الاتفاق على سرعة إنجاز النسخة الأخيرة المتبادلة بعد التنقيح، والوصول إلى النسخة المعدة للتوقيع.

وكان سالفينى قد صرح فى لقاء مساء اليوم الجمعة مع "على حرحش" أنه مستعد توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة.

 

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