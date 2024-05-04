تحركات مكثفة لاتمام اتفاق مصر وإيطاليا بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة

صرح السفير "بسام راضي"، سفير جمهورية مصر العربية فى ايطاليا، انه جاري متابعة إنجاز الاتفاق الثنائي بين الحكومتين المصرية ممثلة في وزارة الداخلية والحكومة الإيطالية ممثلة فى وزارة البنية التحتية والنقل والمواصلات، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة و استبدلها، والمطروح للتفاوض بين الحكومتين منذ سنوات.

في هذا السياق، تواصل راضي والمستشار الدبلوماسي لنائب رئيس الوزارة ووزير البنية التحتية الإيطالي "ماتيو سالفيني"، حيث تم الاتفاق على سرعة إنجاز النسخة الأخيرة المتبادلة بعد التنقيح، والوصول إلى النسخة المعدة للتوقيع.

وكان سالفينى قد صرح فى لقاء مساء اليوم الجمعة مع "على حرحش" أنه مستعد توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة.

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