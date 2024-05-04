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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يتوهج بـ "هاتريك" أمام وولفرهامبتون في الشوط الأول

هالاند
هالاند

استطاع النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، تسجيل ثلاثة أهداف "هاترك"، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وانتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بتقدم السماوي بثلاثية نظيفة.

جاءت ثلاثية هالاند في الدقائق 12 من ضربة جزاء، و35، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويستمر مانشستر سيتي زحفه نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال مواجهات الموسم الحالي.

وكان مانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.      

خط الدفاع: والكر، أكانجى، ناثان آكى، جفارديول.

الوسط: رودرى، كوفاسيتش، دي بروين.

الهجوم: فودين، برناردو سيلفا، وهالاند.

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