باحثة: مصر تبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات لقطاع غزة

كشفت الدكتورة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن التطورات الميدانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والأوضاع في قطاع غزة، موضحة أن مصر تبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

تطورات الأوضاع في غزة:

وأوضحت “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر وظفت معبر رفح لإدخال المساعدات لقطاع غزة بكل المعاني الإنسانية، مشددة على أنه خلال شهر أبريل فقط عبرت 4 آلاف شاحنة فقط خلال معبر رفح للجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر ترفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة وترفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن مصر حريصة على عدم التصعيد في قطاع غزة، ومصر من أكثر الدول التي قدمت مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وفي وقت سابق، قال القيادي بحركة "حماس" محمود مرداوي السبت، إن مفاوضي الحركة ذاهبون للمفاوضات في القاهرة بروح إيجابية، معتبرا أن الذي قدم في القاهرة هو مجرد مقترح وليس صيغة اتفاق.

وأضاف مرداوي أن "حماس معنية في عودة النازحين وإعادة الإعمار وانسحاب الاحتلال الكامل من غزة".

وتزامن تصريح المسؤول من حماس، مع ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل قبل وصول رد حماس، ونقلت عن مسؤول قوله إن إسرائيل لا تريد أن تلتزم بإرسال وفد قبل أن ترى مرونة من حركة حماس.

وكانت تقارير عبرية أفادت اليوم السبت بأن فرص التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الدائرة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، ضئيلة، رغم أن الإعلام المصري تحدث منذ الصباح عن تقدم ملحوظ بالمفاوضات.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل لن توافق في أي حال من الأحوال على إنهاء الحرب مؤكدا أن الجيش سيدخل إلى مدينة رفح كما قرر المستوى السياسي باتفاق أو بغيره.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة.

يأتي ذلك، بينما وصل مدير الاستخبارات المركزية الامريكية ويليام بيرنز ووفد من حركة حماس إلى مصر اليوم لمواصلة المباحثات بشأن اتفاق هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما أكدت قناة القاهرة الاخبارية، التي نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن هناك “تقدما ملحوظا تشهده المفاوضات”.