السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب البريميرليج بعد فوز اَرسنال على بورنموث

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق اَرسنال فوزًا مهمًا على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

اَرسنال يفوز على بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

واستطاع اَرسنال للنقطة 83 في صدارة البريميرليج بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 48 في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار نفس الجولة الـ 36.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

- آرسنال، 83 نقطة.

- مانشستر سيتي، 79 نقطة.

- ليفربول، 75 نقطة.

- أستون فيلا، 67 نقطة.

- توتنهام، 60 نقطة.

- مانشستر يونايتد، 54 نقطة.

- نيوكاسل يونايتد، 53 نقطة.

- وست هام، 49 نقطة.

- تشيلسي، 48 نقطة.

- بورنموث، 48 نقطة.

- ولفرهامبتون، 46 نقطة.

- برايتون، 44 نقطة.

- فولهام، 43 نقطة.

- كريستال بالاس، 40 نقطة.

- إيفرتون، 37 نقطة.

- برينتفورد، 35 نقطة.

- نوتينجهام فورست، 26 نقطة.

- لوتون تاون، 26 نقطة.

- بيرنلي، 24 نقطة.

- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.

مواد متعلقة

سام مرسي يقود إبسويتش تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما

اتلتيكو مدريد يتفوق على ريال مدريد في صراع ضم المدافع الشاب
الجريدة الورقية