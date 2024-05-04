وزيرة التضامن تزور الكنيسة الإنجيلية.. وتهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل تقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد وسط الأخوة الأقباط الإنجيليين والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم أعياد سعيدة تعود علي مصر جميعها مسلمين وأقباط بالخير والسعادة.



وأشادت القباج بجهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعد شريكًا لوزارة التضامن الاجتماعي في العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.