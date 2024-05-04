عاجل
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإيراني على هامش مؤتمر القمة الإسلامية
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية في النزهة

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية .

جاء ذلك متضمناً قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بمنطقة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

اقرأ أيضًا: دماء على زهور الحديقة.. حل لُغز جريمة العقود الأربعة

txt

ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة 37 مليون جنيه

txt

إحباط ترويج 6 كيلو حشيش وهيروين في بورسعيد

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور(طالب - مقيم بدائر قسم شرطة الحدائق) والدراجة النارية"ملكه" وتبين عدم حمله رخصة تسيير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة  جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال). 

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً  للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".

 

مواد متعلقة

ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة 37 مليون جنيه

سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المُخدرات في بورسعيد

إحباط ترويج 6 كيلو حشيش وهيروين في بورسعيد

الإيقاع بـ 3 عاطلين بحوزتهم سلاح ومخدرات

القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات في بورسعيد

إحباط ترويج 1000 قرص ترامادول في بورسعيد

السيطرة على حريق نشب في منزل بكرداسة

إصابة شخص في حادث سير في طريق الواحات

الجريدة الورقية