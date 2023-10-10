دماء على زهور الحديقة.. حل لُغز جريمة العقود الأربعة

فارقت السيدة الثلاثينية الحياة قبل ما يُقارب العقود الثلاثة، وظلت الجريمة طي الكتمان حبيسة الملفات حتى شاء الله أن يرفع رداء الستر عن الجاني الذي تلفح بظُلمة الليل ليتوارى عن الأنظار.

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أسهمت التقنيات الحديثة في الإيقاع بالجاني بعد سنوات الفرار، لتُكتب كلمة الختام في القصة المُحزنة للشابة المغدورة.

تعود القصة ليوم 27 يونيو 1983 حينما عثرت السلطات المعنية على جثمان الشابة نويل روسو – 37 سنة في حديقة شمال كاليفورنيا وقد انحصرت الملابس عنها، وتبين بالفحص ظهور آثار للضرب على الجثمان.

نويل روسو - ضحية الغدر

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي إكسبرس الأمريكية فإن السلطات الأمريكية في ولاية نورث كارولينا أكدت أن فحوصات تحليل الحمض النووي DNA توصلت لإمكانية توجيه الاتهام لشخصٍ يُدعى ألفريدو كاريتيرو- 65 سنة.

التقنية الحديثة تكشف الجاني بعد 40 سنة من الخداع

وأشارت السلطات إلى أن عائلة الضحية تم إبلاغهم بواقعة القبض، وطلبوا في هذا الصدد قدراً من الخصوصية.

وكثفت السلطات المعنية جهود البحث باستخدام التقنية الحديثة وفحص الأدلة الجنائية، وتوصلت الجهود في النهاية لاعتباره مُشتبه به بناءً على تحليل الصبغة الجينية وأدلة اخرى، وكان يبلغ كاريتيرو من العُمر 25 سنة في وقت الجريمة.

وكان المُتهم من بين الأسماء الواردة في القائمة الأولية للمُشتبه بهم في البداية، ولكن لم يتم التوصل وقت الجريمة لدليل إدانته، ليتم القبض عليه أخيراً بعد الإيقاع به عن طريق التقنية الحديثة.

ونقل تقرير نشره موقع لو أند كرايم تصريحاً للسيدة دومينيك إسبينوزا، وهي إبنة صديقة الضحية المُقربة، أكدت فيه أن الضحية ظلت مختفية لمدة 48 ساعة قبل العثور على جثمانها.

وأكدة السيدة إسبينوزا على مُعاناة والدتها بسبب فراق الضحية، وقالت :"لقد كانت إنسانة رائعة، وكان من المُحبط للغاية فقدانها".

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن مُحاكمة المُتهم، وكيف سيُدافع عن نفسه، وكيف ستُثبت جهة الإدعاء تورطه في القضية، وستكشف التحقيقات مزيداً من التفاصيل عن الواقعة المُثيرة للحزن التي وقعت قبل 40 سنة.

وسيكون على المُتهم الإجابة على السؤال بشأن الدافع الحقيقي وراء الجريمة البشعة التي راح ضحيتها سيدة في ربيع العُمر تاركاً الحسرة والألم لعائلتها ومُحبيها ولكل من شاهدها وتعامل معها يوماً.