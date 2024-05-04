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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر جمال يقود تشكيل فاركو أمام الإسماعيلي بالدوري

عمرو جمال
عمرو جمال

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفاركو التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام الإسماعيلي عصر اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى المصري.

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حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: رامي صبري - محمود جهاد - محمود عماد - ياسين السيد.

خط الوسط: جيفرسون - عزمي غوما - وليد علي - أحمد شريف - شكري نجيب.

خط الهجوم: عمرو جمال.

البدلاء:
محمود السيد - أحمد عوض - مصطفى حمادة - عمرو ناصر - أحمد البحراوي - سيف تيري - جابر كامل - وليد مصطفى.

  يحتل فاركو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

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