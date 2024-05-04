اليوم.. الإسماعيلي يواجه فاركو في صراع القاع بالدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره فاركو، عصر اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى المصري.

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يحتل فاركو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو:

تنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي وفاركو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وفاركو:

تذاع مباراة الإسماعيلي وفاركو بشكل حصري عبر قناة “ ON Time Sports 1 HD ” بصوت المعلق محمد الغياتي.

حكم مباراة الإسماعيلي وفاركو:

يدير مباراة الإسماعيلي وفاركو الحكم عبدالعزيز السيد، ويعاونه كل من رجب محمد مساعد أول، مصطفى حسين مساعد ثان، ويتواجد محمد الغازي حكمًا رابعًا، فيما يتولي تقنية الفيديو كل من محمود ناصف ومحمد الشناوي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو:

أحمد عادل عبد المنعم – محمد فوزي – كمال السيد، في حراسة المرمى، محمد عمار – حاتم سكر – حمدي النقاز – عبد الكريم مصطفى – محمد دسوقي – عصام صبحي – عماد حمدي – محمد بيومي – عبد الرحمن الدح – عمر الساعي – محمد مخلوف – محمد حسن – محمد عبد السميع – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي – نادر فرج – باسم مرسي – أحمد الشيخ – حمادة صلاح – إيريك تراوري.