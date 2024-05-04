السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الإسماعيلي يواجه فاركو في صراع القاع بالدوري المصري

الإسماعيلي وفاركو
الإسماعيلي وفاركو

 يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره فاركو، عصر اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى المصري.

اقرأ أيضًا..

txt

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو

  يحتل فاركو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو:

 تنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي وفاركو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وفاركو:

 تذاع مباراة الإسماعيلي وفاركو بشكل حصري عبر قناة “ ON Time Sports 1 HD ” بصوت المعلق محمد الغياتي.

حكم مباراة الإسماعيلي وفاركو:

 يدير مباراة الإسماعيلي وفاركو الحكم عبدالعزيز السيد، ويعاونه كل من رجب محمد مساعد أول، مصطفى حسين مساعد ثان، ويتواجد محمد الغازي حكمًا رابعًا، فيما يتولي تقنية الفيديو كل من محمود ناصف ومحمد الشناوي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو:

  أحمد عادل عبد المنعم – محمد فوزي – كمال السيد، في حراسة المرمى، محمد عمار – حاتم سكر – حمدي النقاز – عبد الكريم مصطفى – محمد دسوقي – عصام صبحي – عماد حمدي – محمد بيومي – عبد الرحمن الدح – عمر الساعي – محمد مخلوف – محمد حسن – محمد عبد السميع – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي – نادر فرج – باسم مرسي – أحمد الشيخ – حمادة صلاح – إيريك تراوري.

مواد متعلقة

انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «أبواب الخير» لرعاية مليون أسرة من الأوْلى بالرعاية

محسن أحمد مدير التصوير : التكنولوجيا ظلمت الموهوبين

ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة فى أحدث ظهور

أبطال فيلم وقت إضافي ينتظرون موعد عرضه بالسينمات

أحمد سعد يتبرع بـ٥٠ ألف دولار لمساندة الاقتصاد المصري

حركة العدل والمساواة تجدد دعمها للقوات المسلحة السودانية

هل تعود ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي بعد زيارته فى المستشفى

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات
الجريدة الورقية