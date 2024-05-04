ضبط لحوم فاسدة في حملات تموينية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، شن الحملات التموينية والتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ،بمشاركة الصحة والطب البيطري، على الأسواق والمحال التجارية، ومحلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحي والفينو؛ للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة ، والإلتزام بالأوزان والأسعار ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات .

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتعاون مع مديريات التموين ، والصحة ، والطب البيطري ، وكافة الجهات المعنية ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحي والفينو والأسواق ، والمحال التجارية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان من جودة المنتجات الغذائية ، وخاصة اللحوم المصنعة والدواجن ، والأسماك المملحة بأنواعها ، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيدي (القيامة المجيد وشم النسيم) .

ووفقا للتوجيهات المشددة للواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية علي المخابز البلدية والسياحي والفينو ، والأسواق ، بمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، بالتعاون مع ، الصحة ، و الطب البيطري ، ومباحث التموين ، حيث تم تحرير 32 محضرا تموينيا ، منها 22 محضراً علي المخابز البلدية ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن - عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة أدوات العجن )، وفي مجال الأسواق تم تحرير 10 محاضر منها، ( منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي - عدم وجود شهادة صحية - منشأة بدون ترخيص ).

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، تمكنت الحملة التموينية المكبرة برئاسة عبد الحكيم محمد مدير إدارة التموين بمطاي وتحت إشراف المهندس حامد فخري رئيس المركز ، من تحرير 41 محضرا تموينيا للمخابز والمحال التجارية المخالفة ، حيث جاءت المحاضر ، بالتعاون بين مفتشي التموين بقطاع ابوان وبالمدينة ، إلى جانب مباحث التموين ، وتنوعت المحاضر ما بين ( نقص وزن وعدم اعلان ، وعدم نظافة ، وعدم وجود شهادة صحية ، وعدم صرف بون ).