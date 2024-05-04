حصار دير الغصون.. سر العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم (شاهد)

كشفت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن آخر تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، بعد 10 ساعات من عملية عسكرية مستمرة في دير الغصون بطولكرم، موضحة أن قوات الاحتلال تحاصر منزلًا في بلدة دير الغصون في طولكرم، بعددٍ من الآليات، ويتم الآن محاصرة وهدم المنزل، وتم انتشال جثمان شهيد من قبل جرافات الاحتلال التي تمنع وصول سيارات الإسعاف إليه.

طنجرة الضغط

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال لاتريد أن يعيش شخص واحد في المنزل المُحاصر، وهي تنفذ عمليات في الضفة الغربية حسبما يطلقون عليها "طنجرة الضغط"، وهو أسلوب تستخدمه لقتل المقاومين، وتستخدم قوات الاحتلال ذلك الأسلوب وتعلن أنها تحاصر حتى تعتقل المقاومين، لكن سرعان ما تحاصر الشبان وتغتالهم إما بقذائف الإنرجه أو بالرصاص الحي".

دير الغصون تعيش حصار مطبق

وأكدت أن قوات الاحتلال تهدم الآن أجزاءً من المنزل، وتحاصره بالقناصة من المنازل المقابلة، ونشر القوات الراجلة، مبينة: "تعيش دير الغصون حصار مطبق، والسر وراء ذلك حسبما أعلن متحدث جيش الاحتلال أن من يسكن ذلك المنزل، هم من نفذوا عملية "بيت ليد" في نوفمبر الماضي والتي تم فيها قتل جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط".

واستطردت: "يجري الآن اقتحام لبلدة "بيت نعيم"، في جنوب مدينة الخليل ولا يمكن استيضاح سبب ذلك الهجوم إن كان اعتقال مقاومين أو بعض الفلسطينيين في تلك المنطقة".

50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون وتجدد الاشتباكات

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه تم انتشال جثمان شهيد من بين أنقاض المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية، فضلا عن تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة دير الغصون بطولكرم في الضفة الغربية، موضحة أن هناك أكثر من 50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون في طولكرم وتفرض حظر تجول.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، ذكرت في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بسماع أصوات إطلاق نار كثيف في المنزل الذي دمره الاحتلال في دير الغصون شمال طولكرم.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن آليات الاحتلال تقتحم بلدات شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية وتنشر عددا من الدوريات الراجلة.

ونقلت القاهرة الإخبارية، عن "رويترز"، أن قوات الاحتلال تشن غارات قرب طولكرم بالضفة الغربية، فيما أكد جيش الاحتلال أن العملية في دير الغصون بطولكرم شمالي الضفة الغربية مستمرة.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بسماع أصوات إطلاق نار كثيف في المنزل الذي دمره الاحتلال في دير الغصون شمال طولكرم.