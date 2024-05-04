إجراء عملية تركيب مفصل كامل لأحد مصابي غزة بمستشفى سوهاج الجامعي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن فريق طبي بقسم العظام بمستشفى سوهاج الجامعي، نجح في إجراء تدخل جراحي دقيق لأحد أبناء غزة الذين يتلقون العلاج بالمستشفي، حيث تم تغيير كامل لمفصل الفخذ، موجهاً شكره للفريق المعالج من قسمي العظام والتخدير، والهيئة التمريضية المعاونة، مشدداً علي الاستمرار في مناظرة جميع الحالات ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول واجراء الفحوصات الدورية لهم حتي تماثلهم التام للشفاء.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي انه تم تقييم الحالة الصحية لأحد المرضي الأشقاء من أهالى غزة، ويبلغ من العمر 41 عاما ويعانى من خلع بمفصل الحوض منذ ٦ شهور، وعلى الفور تم إجراء العملية الجراحية للمريض وتركيب مفصل حوض كامل، مضيفاً أن ادارة المستشفي تولي اهتمام كبير ورعاية مستمرة لجميع مصابي غزة منذ ان وطأت اقدامهم داخل المستشفي الجامعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة واهتمامه البالغ بمتابعته المستمرة لمستوي التحسن لحالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشيخ،أنه تم استقبال المريض بقسم العظام وعمل الفحوصات والتحاليل المخبرية والاشاعات اللازمة وعلي الفور تم تشكيل الفريق الطبي المعالج الذي اجري العملية الجراحية ببراعة كبيرة، حيث بلغت تكلفة المفصل 85 ألف جنيه كتبرع من قسم العظام، موضحاً ان الفريق الطبي تكون من الدكتور ياسر عثمان استاذ جراحة العظام، الدكتور حسام حسنى والدكتور محمد شحاتة والدكتور عبدالرحمن بهاء مدرسين مساعدين بقسم العظام، الدكتور اسلام النحاس والدكتور مصطفى عبداللاه والدكتور يوسف راضى معيدين بقسم العظام، والدكتور على الشيخ والدكتور محمد جمال نواب سنيور بقسم العظام، بينما ضم فريق التخدير بقيادة الدكتور فوزي عباس كلاً من، الدكتور احمد عزمى مدرس مساعد تخدير، والدكتور عمرو عبد الصبور و الدكتورة ريهام رجب نواب سنيور بالقسم، وشكر خاص لفريق الهيئة التمريضية علي مابذلوه لإنجاز هذا العمل الانساني الكبير .