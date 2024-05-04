وفاة نجل عبد الفتاح البرهان نتيجة إصابته في حادث مروري بتركيا

توفي محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن نجل البرهان توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته الخطيرة نتيجة حادث مروري بدراجته النارية وقع في الثامن من شهر آذار الفائت.

وكان نجل البرهان اصطدم خلال قيادته دراجته النارية بسيارة خاصة في أنقرة بشارع المدعي العام إنجيك سليم كيراز في منطقة جولباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية.

الرئيس السيسي يعزي عبدالفتاح البرهان في وفاة نجله

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وتوجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالشكر للرئيس على الاتصال معربًا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان.

وتُوفي، أمس الجمعة، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، متأثرًا بإصابته في حادث مروري وقع في العاصمة التركية أنقرة في مارس الماضي.