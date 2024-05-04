السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وفاة نجل عبد الفتاح البرهان نتيجة إصابته في حادث مروري بتركيا

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

توفي محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع في العاصمة التركية أنقرة.

txt

عاجل.. وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته

txt

البرهان يزور مدينتي مروي ودنقلا بالولاية الشمالية

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن نجل البرهان توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته الخطيرة نتيجة حادث مروري بدراجته النارية وقع في الثامن من شهر آذار الفائت.

 

وكان نجل البرهان اصطدم خلال قيادته دراجته النارية بسيارة خاصة في أنقرة بشارع المدعي العام إنجيك سليم كيراز في منطقة جولباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية.

الرئيس السيسي يعزي عبدالفتاح البرهان في وفاة نجله

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

 

وتوجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالشكر للرئيس على الاتصال معربًا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان.

 

وتُوفي، أمس الجمعة، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، متأثرًا بإصابته في حادث مروري وقع في العاصمة التركية أنقرة في مارس الماضي.

مواد متعلقة

عاجل.. وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته

البرهان يزور مدينتي مروي ودنقلا بالولاية الشمالية

عاجل.. البرهان يقيل وزير خارجية السودان ويكلف حسين عوض بمهامه

لبحث أزمة السودان.. البرهان يلتقي وفد العموديات المستقلة

البرهان يلتقي وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

البرهان يلتقي وفد اللجنة العليا لمناهضة خصخصة الموانئ البحرية
الجريدة الورقية