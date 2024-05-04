إجراءات صارمة لمنع الغش في لجان ولاد الأكابر بالثانوية العامة (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، عن نظام امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن أسئلة الامتحانات سيتم توزيعها وفقا لمستوى الطلاب حيث 30% من أسئلة الامتحان للطلاب البسيط، و40% أسئلة لمستوى الطلاب المتوسط، و30% أسئلة من الامتحانات لمستوى الطالب العالي.

الطالب العادي في الثانوية العامة يتملك 70% من إجابة أسئلة الامتحانات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الطالب العادي في الثانوية العامة يتملك 70% من إجابة أسئلة الامتحانات، أما نسبة 30% من أسئلة الامتحانات لطلاب لذو المستوى المعرفي العالي.

يجب على الطلاب الحصول على 50% أقل نسبة للنجاح

وتابع: «يجب على الطلاب الحصول على 50% أقل نسبة للنجاح، موضحًا أن أسئلة الامتحانات تبدأ بمستوى سهل ثم تتدرج في الصعوبة».

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم حريصة على اختيار الأسئلة بعناية شديدة ومراجعة الأسئلة قبل الطابعة وتفادي أي أخطاء في الأسئلة، ولابد أن تكون الأسئلة متدرجة، موضحًا أن الأسئلة تشمل جميع أجزاء المنهج.

وأكمل: «التربية والتعليم اتخذت مجموعة من الإجراءات الصارمة خاصة التخلص من لجان أولاد الأكابر، وهذه اللجان تشعر المواطنين بعدم تكافؤ الفرص، لذا تم إيقاف التحويلات من مدرسة لأخرى وتصدر من ديوان عام المحافظة، ودراسة جميع الحالات التي ترغب في التحويل».

ضوابط منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

متابعة الكاميرات المتواجدة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

إجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

منع دخول الساعات الذكية لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءًا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.