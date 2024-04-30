تحقيقات موسعة مع طالب طعن زميله لرفضه الغش باللجنة بالإسكندرية

تجرى النيابة العامة بالاسكندرية تحقيقات موسعه فى واقعة قيام طالب بطعن زميلة عدة طعنات متفرقة بجسده اثر حدوث مشادة بينهما لعقابة لعدم تمكينة من الغش اثناء اداء الامتحان صباح اليوم ، تبين ان المتهم قرر ان ينتقم من زميلة عقب خروجهم من اداء الامتحان وانتظره فور خروجه من اللجنة وقام بالتعدى عليه بالضرب واخرج من طيات ملابسه الة حادة ووجه له عدة طعنات متفرقة بجسده وتركه غارقا فى دماءه وفر هاربا .

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لشرطة النجدة بقيام طالب بطعن زميلة عقب خروجهم من الامتحان .

انتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة بالفحص والمعاينة تبين ان قيام طالب بمدرسة محمد نجيب الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بطعن زميله بآلة حادة عقب انتهاء امتحان النقل.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .

وأرجعت الإدارة التعليمية سبب الحادث، لعدم تمكن الطالب المعتدي من الغش،أثناء الامتحان وصب جام غضبه على زميله لعدم مساعدته وتمكينه من الغش واعتدي عليه عقب خروجهما من اللجنة.

وجري ضبط الطالب فورا ومعه الألة الحادة التي تم الاعتداء بها على زميله، واقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانبه أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وجري تسليمه لقسم الشرطة، كما انه سيتم فصله من المدرسة وذلك طبقا للائحه وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن الطالب المصاب حالته مستقرة وإصابته بسيطة، وغادر المستشفي فور تلقيه العلاج اللازم.

وأشار إلى أن مديرية التعليم فتحت تحقيقا في الواقعة وتتابع حالة الطالب المصاب مع أسرته.