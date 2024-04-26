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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حرصًا على تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة 2024، تنشر بوابة الوفد إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني داخل اللجان الامتحانية لهذا العام. 

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

4 نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

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وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استخدام تقنيات حديثة تطبق العام الحالي لأول مرة في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اتحاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال أي طالب يحاول الغش إلكترونيا في امتحانات الثانوية العامة 2024.
 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التفتيش الدقيق لجميع الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ضوابط منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 

  1. متابعة الكاميرات المتواجدة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 
  2. إجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 
  3. استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 
  4. حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 
  5. منع دخول الساعات الذكية لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 
  6. منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. 
     

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع. 

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس. 
وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية. 
 

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